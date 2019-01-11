Ученые Уорикского университета (Великобритания) сделали важное открытие. Они выяснили, какие изменения в головном мозге вызывают у человека склонность к курению и употреблению алкоголя.

Ученые Уорикского университета(Великобритания) сделали важное открытие. Они выяснили, какие изменения вголовном мозге вызывают у человека склонность к курению и употреблениюалкоголя.Оказалось,что склонность "сидит" в изменениях орбитофронтальной коры. Это показатель,который характеризует структуру нейронных связей и способствуют формированиювредных привычек.Данная кора – участок лобных долей больших полушарий. Онипринимают участие в принятии решений и находится выше глазниц. Исследователиизучили механизмы, которые влекут людей к злоупотреблению сигаретами и спиртному,сообщает журнал eLife.В экспериментеучаствовали 831 добровольца. Полученные результаты были проверены на другомнаборе данных, полученных при обследовании 1176 человек, и получилиподтверждение.Выяснилось, что у курильщиков в мозге есть изменения, связанныес импульсивным поведением. Для алкоголиков же характерна высокая связностьмедиальной орбитофронтальной коры, которая отвечает в том числе и за такназываемую "систему вознаграждения".Ранеероссийские ученые из медико-генетическогоцентра Genotek открыли неизвестные вариации генов, которые встречаются у сильнопьющих граждан нашей страны. Таким образом они доказали, что ДНК у пьющих инепьющих людей отличаются.