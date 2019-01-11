Ученые Уорикского университета
(Великобритания) сделали важное открытие. Они выяснили, какие изменения в
головном мозге вызывают у человека склонность к курению и употреблению
алкоголя.
Ученые Уорикского университета
(Великобритания) сделали важное открытие. Они выяснили, какие изменения в
головном мозге вызывают у человека склонность к курению и употреблению
алкоголя.
Оказалось,
что склонность "сидит" в изменениях орбитофронтальной коры. Это показатель,
который характеризует структуру нейронных связей и способствуют формированию
вредных привычек.
Данная кора – участок лобных долей больших полушарий. Они
принимают участие в принятии решений и находится выше глазниц. Исследователи
изучили механизмы, которые влекут людей к злоупотреблению сигаретами и спиртному,
сообщает журнал eLife.
В эксперименте
участвовали 831 добровольца. Полученные результаты были проверены на другом
наборе данных, полученных при обследовании 1176 человек, и получили
подтверждение.
Выяснилось, что у курильщиков в мозге есть изменения, связанные
с импульсивным поведением. Для алкоголиков же характерна высокая связность
медиальной орбитофронтальной коры, которая отвечает в том числе и за так
называемую "систему вознаграждения".
Ранее
российские ученые из медико-генетического
центра Genotek открыли неизвестные вариации генов, которые встречаются у сильно
пьющих граждан нашей страны. Таким образом они доказали, что ДНК у пьющих и
непьющих людей отличаются.