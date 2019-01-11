Специалисты из Института общественного здравоохранения в Калифорнии заявили, что использование зубной нити может представлять серьезную опасность для здоровья. Научная статья была опубликована в зарубежном издании Nature.

Специалисты из Института общественного здравоохранения вКалифорнии заявили, что использование зубной нити может представлять серьезнуюопасность для здоровья. Научная статья была опубликована в зарубежном издании Nature.В исследовании приняли участие 178 испытуемых. Каждый из нихзаполнил анкету об образе жизни, после чего сдал кровь, в которой ученые искали 11различных полифторалкильных соединений, способных накапливаться в почках и печени. Специалисты установили, что эти вещества попадают в организм после употребленияеды из пластиковых контейнеров, грязной воды, а также при использовании зубнойнити.Затем американские специалисты подробно изучили 18марок продукта. Они обнаружили, что многие из них действительно содержат вредныесоединения. Однако ученые поспешили успокоить всех любителей зубной нити: поканеизвестно, может ли количество веществ, попадающих в организм с зубнойнитью, представлять серьезную опасность для человека.Ранее международная группа ученых создала материал, которыйможет восстанавливать зубную эмаль. Новое вещество может противостоять кислойпище, напиткам, а также перепадам температуры из-за очень горячей и холоднойеды. Более того, ткань поможет сохранить зубы в хорошем состоянии долгие годы.