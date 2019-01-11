Звание любимца женщин и золотого голоса России
дорогого стоят. Журналисты подсчитали, сколько и на чем заработал за последний
год популярный исполнитель Николай Басков.
Звание любимца женщин и "золотого голоса России"
дорогого стоят. Журналисты подсчитали, сколько и на чем заработал за последний
год популярный исполнитель Николай Басков.
Доход народного артиста России Николая Баскова за последний
год составил 442 миллиона рублей. Журналисты выяснили, откуда текут к
популярному певцу золотые реки.
За концерт Николай Басков получает примерно 1,5 миллиона
рублей. Участие "золотого голоса" в частной вечеринке обойдется
заказчику в 50 тысяч евро – примерно 3,8 миллиона рублей. При этом, если у
большинства артистов самый горячий месяц – это декабрь, а в другие месяцы
одно-два мероприятия, то Басков востребован круглый год.
По 136 миллионов артист получает с каждого рекламного
контракта. Николай нахваливает сок популярного бренда, облачившись в смешные
детские костюмы. Интерес крупных рекламодателей к Баскову активизировался после
эпатажного клипа Ibiza, пишет Teleprogramma.pro.
4 миллиона рублей в месяц приносит работа на
телевидении. Певец участвует в передаче "Субботний вечер с Николаем
Басковым", появляется в праздничных "Огоньках" и других проектах
телеканала "Россия". Впрочем, для артиста важны не столько гонорары,
сколько эфиры на федеральном канале – это отличная реклама.
Кроме того, запустил собственную линию антивозрастной
косметики. Стоимость комплекта из трех препаратов для женщин – 9990 руб. Николай
Басков получает процент с продаж, что приносит ему около полумиллиона рублей
ежегодно.