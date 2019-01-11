Звание любимца женщин и золотого голоса России дорогого стоят. Журналисты подсчитали, сколько и на чем заработал за последний год популярный исполнитель Николай Басков.

Звание любимца женщин и "золотого голоса России"дорогого стоят. Журналисты подсчитали, сколько и на чем заработал за последнийгод популярный исполнитель Николай Басков.Доход народного артиста России Николая Баскова за последнийгод составил 442 миллиона рублей. Журналисты выяснили, откуда текут кпопулярному певцу золотые реки.За концерт Николай Басков получает примерно 1,5 миллионарублей. Участие "золотого голоса" в частной вечеринке обойдетсязаказчику в 50 тысяч евро – примерно 3,8 миллиона рублей. При этом, если убольшинства артистов самый горячий месяц – это декабрь, а в другие месяцыодно-два мероприятия, то Басков востребован круглый год.По 136 миллионов артист получает с каждого рекламногоконтракта. Николай нахваливает сок популярного бренда, облачившись в смешныедетские костюмы. Интерес крупных рекламодателей к Баскову активизировался послеэпатажного клипа Ibiza, пишет Teleprogramma.pro.4 миллиона рублей в месяц приносит работа нателевидении. Певец участвует в передаче "Субботний вечер с НиколаемБасковым", появляется в праздничных "Огоньках" и других проектахтелеканала "Россия". Впрочем, для артиста важны не столько гонорары,сколько эфиры на федеральном канале – это отличная реклама.Кроме того, запустил собственную линию антивозрастнойкосметики. Стоимость комплекта из трех препаратов для женщин – 9990 руб. НиколайБасков получает процент с продаж, что приносит ему около полумиллиона рублейежегодно.