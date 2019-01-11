Граждане смогут получить сведения об экологической ситуации в регионах, проследить за рекультивацией мусорных полигонов и оперативно сообщить о проблемах окружающей среды. Такую возможность дают экологические сервисы Зеленая карта и Красная кнопка, разработанные партийным проектом Единой России Чистая страна. Они будут запущены в первом квартале 2019 года, сообщил координатор партпроекта, глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Граждане смогут получить сведения об экологической ситуациив регионах, проследить за рекультивацией мусорных полигонов иоперативно сообщить о проблемах окружающей среды. Такую возможность даютэкологические сервисы "Зеленая карта" и "Красная кнопка", разработанныепартийным проектом "Единой России" "Чистая страна". Они будут запущены впервом квартале 2019 года, сообщил координатор партпроекта, главадумского комитета по экологии и охране окружающей среды ВладимирБурматов."Зеленаякарта" представляет собой интерактивную карту, отражающую реальнуюситуацию с рекультивацией полигонов, строительством очистных сооружений и мероприятиямипо сохранению и очистке водоемов. "Главная задача – дать гражданаммаксимально полную и достоверную информацию об экологической ситуации вих регионах и о том, какие действия реализуются, чтобы эту ситуациюулучшить", – рассказал законодатель.Он отметил, что на мусорных полигонах установят веб-камеры, поэтому за рекультивацией свалок можно будет наблюдать в режиме реального времени.свою очередь, сервис "Красная кнопка" позволит гражданам оперативносообщать о проблемах окружающей среды, загрязнениях почв, водоемов идругих нарушениях. Для этого необходимо заполнить стандартную форму иотправить обращение в надзорное ведомство. Статус запроса можноотслеживать."Мыупрощаем людям жизнь тем, что им не придется бегать за надзорнымислужбами, мы берем это на себя, а они становятся нашими добровольнымипомощниками, сообщая нам о проблемах", – сказал Бурматов.Такжес начала года партийцы начали проверку новой системы обращения ствердыми коммунальными отходами (ТКО). Результаты представят в феврале.По предварительным данным, на новую систему перешел 71 регион, а 14субъектов не перешли совсем.Ранее "" писали, что единороссы будут играть ключевую роль в обеспечении контроля за реформой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Представители партии будут работать во всех населенных пунктах страны.