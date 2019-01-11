Граждане смогут получить сведения об экологической ситуации
в регионах, проследить за рекультивацией мусорных полигонов и
оперативно сообщить о проблемах окружающей среды. Такую возможность дают
экологические сервисы Зеленая карта и Красная кнопка, разработанные
партийным проектом Единой России Чистая страна. Они будут запущены в
первом квартале 2019 года, сообщил координатор партпроекта, глава
думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир
Бурматов.
Граждане смогут получить сведения об экологической ситуации
в регионах, проследить за рекультивацией мусорных полигонов и
оперативно сообщить о проблемах окружающей среды. Такую возможность дают
экологические сервисы "Зеленая карта" и "Красная кнопка", разработанные
партийным проектом "Единой России" "Чистая страна". Они будут запущены в
первом квартале 2019 года, сообщил координатор партпроекта, глава
думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир
Бурматов.
"Зеленая
карта" представляет собой интерактивную карту, отражающую реальную
ситуацию с рекультивацией полигонов, строительством очистных сооружений и мероприятиями
по сохранению и очистке водоемов. "Главная задача – дать гражданам
максимально полную и достоверную информацию об экологической ситуации в
их регионах и о том, какие действия реализуются, чтобы эту ситуацию
улучшить", – рассказал законодатель.
Он отметил, что на мусорных полигонах установят веб-камеры, поэтому за рекультивацией свалок можно будет наблюдать в режиме реального времени.
В
свою очередь, сервис "Красная кнопка" позволит гражданам оперативно
сообщать о проблемах окружающей среды, загрязнениях почв, водоемов и
других нарушениях. Для этого необходимо заполнить стандартную форму и
отправить обращение в надзорное ведомство. Статус запроса можно
отслеживать.
"Мы
упрощаем людям жизнь тем, что им не придется бегать за надзорными
службами, мы берем это на себя, а они становятся нашими добровольными
помощниками, сообщая нам о проблемах", – сказал Бурматов.
Также
с начала года партийцы начали проверку новой системы обращения с
твердыми коммунальными отходами (ТКО). Результаты представят в феврале.
По предварительным данным, на новую систему перешел 71 регион, а 14
субъектов не перешли совсем.
Ранее "" писали, что единороссы будут играть ключевую роль в обеспечении контроля за реформой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Представители партии будут работать во всех населенных пунктах страны.