Мария Порошена вновь стала мамой. 45-летняя актриса родила пятого ребенка.

Мария Порошена вновь стала мамой. 45-летняя актриса родилапятого ребенка.Сообщается, что у Марии появился мальчик. Знаменитостьразрешилась от бремени в перинатальном центре "Мать и дитя".Говорят, что роды в этой клинике удовольствие недешевое. По приблизительныйподсчетам, ей это обошлось в сумму чуть меньше миллиона рублей. К слову, по слухам,отец малыша – состоятельный иностранец, который может позволить себе жить наширокую ногу. Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому…".Младенец родился с ростом52 сантиметра, весом – 3560. "Я счастлива: все прошло нормально, чувствую себя хорошо,как и мой сыночек", – цитирует знаменитость . После артисткаопубликовала в личном Instagram трогательный снимок, судя по всему, из палаты роддома.На нем запечатлена маленькая ручка ребенка.Напомним, что это пятый ребенок Порошиной. У Марии четверодетей. 22-летняя Полина от гражданского супруга актера Гоши Куценко. От брака сИльей Древновым у артистки подрастают 12-летняя Серафима, восьмилетняя Аграфенаи Глафира, которой только три года.