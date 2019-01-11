Мария Порошена вновь стала мамой. 45-летняя актриса родила
пятого ребенка.
Мария Порошена вновь стала мамой. 45-летняя актриса родила
пятого ребенка.
Сообщается, что у Марии появился мальчик. Знаменитость
разрешилась от бремени в перинатальном центре "Мать и дитя".
Говорят, что роды в этой клинике удовольствие недешевое. По приблизительный
подсчетам, ей это обошлось в сумму чуть меньше миллиона рублей. К слову, по слухам,
отец малыша – состоятельный иностранец, который может позволить себе жить на
широкую ногу. Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому…".
Младенец родился с ростом
52 сантиметра, весом – 3560. "Я счастлива: все прошло нормально, чувствую себя хорошо,
как и мой сыночек", – цитирует знаменитость . После артистка
опубликовала в личном Instagram трогательный снимок, судя по всему, из палаты роддома.
На нем запечатлена маленькая ручка ребенка.
Напомним, что это пятый ребенок Порошиной. У Марии четверо
детей. 22-летняя Полина от гражданского супруга актера Гоши Куценко. От брака с
Ильей Древновым у артистки подрастают 12-летняя Серафима, восьмилетняя Аграфена
и Глафира, которой только три года.