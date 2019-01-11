Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) официально уведомило Роскосмос, что приглашение главы ведомства Дмитрия Рогозина в США пришлось отменить.

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) официально уведомило "Роскосмос", что приглашение главы ведомства Дмитрия Рогозина в США пришлось отменить.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал официальный представитель государственной корпорации.Собеседник агентства отметил, что на имя Рогозина поступило письмо от главы NASA Джима Брайденстайна, в котором содержится уведомление о переносе визита в США.Отмечается, что точное время и место встречи определены, но переговоры между заместителями глав двух космических корпораций Сергеем Савельевым и Элом Кондесом продолжаются.Ранее в интервью газете Washington Post Брайденстайн рассказал, что отменил приглашение Рогозина в США, уступив интересам американских сенаторов, выступавших против этого визита.