США попросили Роскосмос создать космический корабль на базе Союз МС, который мог бы летать на Луну.

США попросили Роскосмос создать космический корабль на базе "Союз МС", который мог бы летать на Луну. Об этом рассказал Дмитрий Рогозин в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24".Он сообщил, в каком году прилунится наш космический аппарат. "Мы приняли решение восстановить лунную программу. В 2021 году мы отправляем первый космический аппарат на Луну, — сказал Дмитрий Рогозин. — Следующие аппараты — "Луна-25", "Луна-26", "Луна-27" — полетят соответственно в 23-25 годах. В том числе это будет отработка технологий посадки и взлета с лунной поверхности".В 1969 году Штаты объявили, что американские астронавты успешно высадились на Луну. С тех пор кадры лунной прогулки не раз подвергались сомнению. Один из аргументов: полвека назад американцы смогли создать ракету, способную слетать на спутник Земли — а сейчас не получается, хотя с тех пор технологии не стояли на месте. В Штатах говорят, что утеряна техническая база. Каким-то образом исчезла часть документации.