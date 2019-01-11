Сборная России сыграла вничью с командой Сербии в дебютном матче мужского чемпионата мира по гандболу, который стартовал в Германии и Дании. Встреча прошла в Берлине и завершилась со счетом 30:30.

Сборная России сыграла вничью с командой Сербии в дебютном матче мужского чемпионата мира по гандболу, который стартовал в Германии и Дании. Встреча прошла в Берлине и завершилась со счетом 30:30.Самым результативным игроком встречи в составе российской команды стал Тимур Дибиров, который забросил 12 мячей и принес нашей сборной ничью на последней минуте матча.Отметим, что на турнире россияне выступают в группе "А" вместе с командами Бразилии, Германии, Сербии, Франции и объединенной командой Кореи. В следующем матче предварительного раунда сборная России 12 января встретится с корейцами.