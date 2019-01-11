Кремль дает
последний шанс белорусскому президенту. Накануне Александр Лукашенко выступил с
провокационным заявлением в адрес России, а сегодня представитель МИДа Мария
Захарова сказала, что курс на расширение стратегического взаимодействия с
Минском не подлежит сомнению.
Кремль дает
последний шанс белорусскому президенту. Накануне Александр Лукашенко выступил с
провокационным заявлением в адрес России, а сегодня представитель МИДа Мария
Захарова сказала, что курс на расширение стратегического взаимодействия с
Минском не подлежит сомнению.
После того, как
Лукашенко дважды перед самым Новым годом побывал в Москве и пообщался с
Владимиром Путиным, его вчерашние высказывания прозвучали крайне неожиданно.
Президент заявил, что возможный отказ Москвы от компенсации Минску налогового
маневра в нефтяной сфере может привести к потери ею единственного союзника на
западном направлении.
Наблюдатели
расценили эти слова не иначе как шантаж, а российскому МИДу пришлось делать
успокаивающие заявления. "Белоруссия – наш надежный союзник, партнер. Курс на
расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению", -
сказала представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Она напомнила,
что для повышения эффективности интеграционного формата уже создана
соответствующая российско-белорусская рабочая группа. Активная работа ведется и
по линии профильных ведомств, сообщает РИА Новости.
Напомним,
что за неделю до Нового 2019 года Лукашенко дважды посещал Москву и по
пять-шесть часов беседовал с Владимиром Путиным. В политических кругах даже заговорили
о том, что Белоруссия якобы готова войти в состав России. Поговаривали и о
создании даже не Союзного государства, которое де-юре и так существует, а одной
страны с единой валютой и общим центром управления.
Но
накануне, 10 января Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия
останутся полностью независимыми, несмотря на то, что на бумаге они объединены
в союз.