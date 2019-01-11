Кремль дает последний шанс белорусскому президенту. Накануне Александр Лукашенко выступил с провокационным заявлением в адрес России, а сегодня представитель МИДа Мария Захарова сказала, что курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению.

Кремль даетпоследний шанс белорусскому президенту. Накануне Александр Лукашенко выступил спровокационным заявлением в адрес России, а сегодня представитель МИДа МарияЗахарова сказала, что курс на расширение стратегического взаимодействия сМинском не подлежит сомнению.После того, какЛукашенко дважды перед самым Новым годом побывал в Москве и пообщался сВладимиром Путиным, его вчерашние высказывания прозвучали крайне неожиданно.Президент заявил, что возможный отказ Москвы от компенсации Минску налоговогоманевра в нефтяной сфере может привести к потери ею единственного союзника назападном направлении.Наблюдателирасценили эти слова не иначе как шантаж, а российскому МИДу пришлось делатьуспокаивающие заявления. "Белоруссия – наш надежный союзник, партнер. Курс нарасширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению", -сказала представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Она напомнила,что для повышения эффективности интеграционного формата уже созданасоответствующая российско-белорусская рабочая группа. Активная работа ведется ипо линии профильных ведомств, сообщает РИА Новости.Напомним,что за неделю до Нового 2019 года Лукашенко дважды посещал Москву и попять-шесть часов беседовал с Владимиром Путиным. В политических кругах даже заговорилио том, что Белоруссия якобы готова войти в состав России. Поговаривали и осоздании даже не Союзного государства, которое де-юре и так существует, а однойстраны с единой валютой и общим центром управления.Нонакануне, 10 января Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссияостанутся полностью независимыми, несмотря на то, что на бумаге они объединеныв союз.