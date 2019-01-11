Полиция американского штата Мичиган расследует кражу имущества великой соул-певицы Ареты Франклин, которая умерла на 77-м году жизни 16 августа 2018 года. Оказалось, что за два месяца до смерти особняк звезды в Детройте обокрали.

Полиция американского штата Мичиган расследует кражу имущества великой соул-певицы Ареты Франклин, которая умерла на 77-м году жизни 16 августа 2018 года. Оказалось, что за два месяца до смерти особняк звезды в Детройте обокрали, сообщает USA Today.Журналисты выяснили, что родственники Франклин подали заявление в полицию из-за незаконного использования ее украденного имущества еще в июне, однако решили эту информацию не разглашать.Пока неизвестно, сколько именно денег пропало из дома легенды соула.Выяснилось также, что незадолго до смерти Франклин находилась в долгах. Она должна была погасить штраф в 1,5 миллиона долларов и налоги на сумму 6,3 миллиона долларов. Такая сумма накопилась с 2012-го по 2018-й год.В конце ноября 2018 года особняк певицы в Детройте был продан за 300 тысяч долларов.У Франклин диагностировали рак еще в 2010 году, однако состояние певицы резко ухудшилось только в 2017-м. В феврале 2017 года королева соула официально завершила свою карьеру.