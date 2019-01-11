Секс без добровольного согласия будет квалифицироваться как изнасилование. С 11 января на Украине вступили поправки в Уголовный кодекс, в которых трактуются понятия изнасилования и сексуального насилия, Верховная рада приняла в декабре 2017 года.

Секс без добровольного согласия будет квалифицироваться как изнасилование. С 11 января на Украине вступили поправки в Уголовный кодекс, в которых трактуются понятия изнасилования и сексуального насилия, Верховная рада приняла в декабре 2017 года.Перед сексом теперь лучше заручиться распиской о добровольности. Иначе любой человек после может написать заявление в полицию о том, что на секс согласия не давал, сообщает РИА Новости. Ранее к уголовной ответственности за изнасилование привлекали только в том случае, если жертве угрожали, злоупотребляли ее беспомощным состоянием или применяли к ней силу.Теперь пикантный закон предусматривает наказание до 5 лет тюрьмы, если вы не сможете доказать, что секс был добровольным. При этом родственные связи – не смягчение, а отягощение наказание. При жалобе жены на мужа за "все это безобразие" последнему может грозить уже 10 лет лишения свободы.Украина после принятия закона стала одиннадцатой по счету в мире страной, в которой законодательно расширены признаки сексуального насилия. В Киеве и не стали скрывать, что законодательство изменено по требованиям Совета Европы. Скопированный с Запада закон на Украине ждет, скорее всего, специфическая судьба: мошенники уже потирают руки, придумывая, как случаи случайного секса могут использовать вымогатели.