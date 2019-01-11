Украинский видеоблогер Анатолий Шарий подал иск против президента своей страны Петра Порошенко.

Украинский видеоблогер Анатолий Шарий подал иск против президента своей страны Петра Порошенко, передает РИА Новости.Шария, в частности, возмутили слова главы государства о том, что блогер работает на Россию и не является украинским журналистом. Это заявление Порошенко сделал в Ровно, отвечая на вопрос одного из молодых людей. После слов о Шарии президент посоветовал не задавать подобных вопросов, а пойти в церковь и поставить свечку.Блогер опубликовал на YouTube ролик, в котором, обращаясь к Порошенко на "ты", заявил, что президент уже в суде будет рассказывать, почему Шарий – не украинский журналист.