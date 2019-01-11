Шатдаун в США поставил под угрозу работу разведслужбы страны. Об этом сообщает ассоциация агентов ФБР. Из-за нехватки финансирования ресурсы службы ограничены. Так, средств не хватает на проведение проверок безопасности и найм новых сотрудников.

Шатдаун в США поставил под угрозу работу разведслужбы страны. Об этом сообщает ассоциация агентов ФБР. Из-за нехватки финансирования ресурсы службы ограничены. Так, средств не хватает на проведение проверок безопасности и найм новых сотрудников.Однако на строительство стены на границе с Мексикой деньги должны отыскать. Об этом еще раз заявил Дональд Трамп, который посетил Техас. Белый дом уже обратился к военным инженерам с просьбой изучить возможность перенаправить на строительство стены деньги, предназначенные для помощи пострадавшим от стихийных бедствий районам.А тем временем в сети появились фото с испытаний стального прототипа стены, передает телеканал "Россия 24". За такой вариант не раз выступал сам Трамп. Однако рейки будущего барьера можно легко перепилить обычной пилой.У Белого дома прошли массовые протесты госслужащих против шатдауна. "Мы хотим на работу", — заявляют протестующие. С конца декабря в Штатах не работает четверть госучреждений. 800 тысяч человек находятся в неоплачиваемом отпуске. Из-за шатдауна Дональд Трамп накануне официально объявил об отмене своей поездки на экономический форум в Давос.