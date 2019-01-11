Сирийские курды находятся в сложной ситуации, уверен советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, и Штаты хотят удостовериться, что никто не причинит им вреда. Поэтому американцы ведут переговоры на эту тему с Турцией и открыты для общения с Россией.

Сирийские курды находятся в сложной ситуации, уверен советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, и Штаты хотят удостовериться, что никто не причинит им вреда. Поэтому американцы ведут переговоры на эту тему с Турцией и открыты для общения с Россией, пишет агентство РИА Новости.Между тем Турция уже объявила, что готова начать военную операцию против курдов. А требование США гарантировать их безопасность Реджеп Эрдоган назвал большой ошибкой.На данный момент известно, что вооруженные силы США вывели из Сирии уже около 10 тысяч боевых машин, которые базировались в провинции Хасака на севере Сирии.Приказ о выводе войск отдал президент Трамп в конце 2018 года. Этот процесс должен занять около двух месяцев.