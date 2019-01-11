Вне зоны доступа уже несколько часов находится топ-менеджер польского представительства компании Huawei. Ближайшие три месяца бывший сотрудник китайского консульства в Гданьске, а ныне задержанный по подозрению в шпионаже гражданин Китая Вэйцзин Ван, которого коллеги называли просто Станислав, проведёт за решёткой

Вне зоны доступа уже несколько часов находится топ-менеджер польского представительства компании Huawei. Ближайшие три месяца бывший сотрудник китайского консульства в Гданьске, а ныне задержанный по подозрению в шпионаже гражданин Китая Вэйцзин Ван, которого коллеги называли просто Станислав, проведёт за решёткой. В польских офисах Huawei​ — масштабные обыски, а МИД Китая уже заявил, что предпримет все усилия для защиты бизнесмена.Подробностей мало, но известно главное, почему это опять скандал на весь континент: национальность и место работы одного из задержанных. Вэйцзин Ван — гражданин Китая и директор по продажам польского отделения компании Huawei.Второй — поляк, несколько лет назад занимавший высокий пост в Агентстве внутренней безопасности и якобы ушедший оттуда после подозрений в коррупции. Оба обвиняются в шпионаже — за что в Польше до 10 лет тюрьмы. Пока мера пресечения — временный арест."Учитывая их профессиональную деятельность, могу подтвердить, что они шпионили в телекоммуникационной отрасли, однако расследование находится на ранней стадии", — сообщил Станислав Залин, представитель службы безопасности Польши.Буквально час назад этот же представитель службы безопасности заявил, что арест с деятельностью китайской компании не связан. Однако ее варшавский офис еще утром обыскали.В Huawei подчеркнули, что соблюдают законы всех стран, где работают, и эту ситуацию изучают.Очень обеспокоены и в МИД Китая: "Китайская сторона выражает глубокую обеспокоенность в связи с этим. Мы призываем соответствующую страну урегулировать вопрос в соответствии с законом и гарантировать законные права вовлеченного лица".Как раз днем китайские дипломаты комментировали ход другого громкого дела — Мэн Ванчжоу в Канаде.Там вышла статья посла КНР, в которой он сравнивает беспричинный арест финдиректора Huawei по запросу США и задержание в Китае двух канадцев по подозрению в подрыве нацбезопасности." Интересно, закон других стран — закон для канадцев? Двойные стандарты — это неуважение к верховенству права. Эта статья явно задела канадцев за живое, надеемся, они исправят свои ошибки" – заявил Лу Кан, официальный представитель МИД Китая.Сейчас задержанные в Варшаве своей вины не признают, объяснений по делу пока не дают. Китайские дипломаты в Польше добиваются доступа к арестованному гражданину страны.Очевидно, что сеть скандалов затягивает все больше стран, и дальнейшая реакция Китая, скорее всего, будет зависеть от действий польских властей. Но, так или иначе, ответ Пекина на арест топ-менеджера Huawei в Канаде — известен всем.