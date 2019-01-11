Евгения Михайловича не стало на 66-м году жизни

Евгения Михайловича не стало на 66-м году жизниВрач-онколог высшей квалификационной категории, заслуженный врач России Евгений Михайлович Докорин скончался на 66-м году жизни, сообщает облздрав.Почти всю свою жизнь Евгений Михайлович проработал в Центральной городской больницей Коврова – он трудился там почти 40 лет. С 1995 года он возглавлял онкологическое отделение ЦГБ.Прощание с Евгением Михайловичем пройдет в эту субботу, 12 января, в ДК «Современник». Адрес: Ковров, ул. Подлесная, 1. Начало – в 10:00.