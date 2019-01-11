Пока британские СМИ распространяют удивительные новости о Сергее Скрипале и его дочери Юлии – дескать, они спокойно живут на острове и даже общаются со своими близкими как ни в чем не бывало – в России их родственники по-прежнему не могут выйти с ними на связь. О том, что фигуранты дела отравления в Солсбери окончательно пропали в Великобритании, рассказала племянница бывшего сотрудника ГРУ Виктория Скрипаль.

Пока британские СМИ распространяют удивительные новости о Сергее Скрипале и его дочери Юлии – дескать, они спокойно живут на острове и даже общаются со своими близкими как ни в чем не бывало – в России их родственники по-прежнему не могут выйти с ними на связь. О том, что фигуранты дела "отравления в Солсбери" окончательно пропали в Великобритании, рассказала племянница бывшего сотрудника ГРУ Виктория Скрипаль.Бывший сотрудник ГРУ, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, а затем отпущенный на остров ради обмена на российских разведчиков, Сергей Скрипаль стал известен на весь мир после того, как ему внезапно стало плохо на лавочке в парке города Солсбери, где он постоянно проживал последние годы. Впрочем, ощутить на себе лучи славы ему, кажется, так и не дадут – до сих пор британские власти так и не позволили перебежчику не то что выступить с заявлением, но хотя бы просто появиться на публике.И если раньше новости о Сергее Скрипале и его дочери Юлии появлялись в британской прессе с завидной регулярностью, то вскоре этот поток превратился в тонкий ручеек, а затем и вовсе иссяк. При этом та информация, которая все же появляется в СМИ, является как минимум весьма сомнительной. Так, издание The Telegraph сообщило, дескать и Сергей, и Юлия Скрипаль просто переехали на новое место жительства и ни в чем не ограничены. Они, как заявило британское издание, поддерживают связь с друзьями и близкими родственниками в России.Однако сами близкие рассказывают, что Скрипали окончательно пропали в Британии. "С Сергеем в последний раз общались в конце февраля 2018 года, еще до отравления. А Юля звонила в последний раз 24 июля... Это давно, больше мы звонков от нее не получали", – цитирует telegram-канал RT племянницу экс-разведчика Викторию Скрипаль.Она подчеркнула, что такое поведение для Сергея Скрипаля совсем не типично. "Сергей – человек очень семейный, очень привязанный к своей семье и очень ответственный за свою семью. Сейчас есть один человек, который ждет его звонка. Это мать, которой 91 год и которой он звонил каждую неделю. И когда в марте все случилось, звонки прекратились. Он перестал звонить матери", – подчеркнула Виктория."Единственное, чего она хочет, – чтобы он позвонил, услышать его голос. Для нее больше ничего нет... Она ждет, что он позвонит", – заключила она.Напомним, 4 марта в небольшом английском городе Солсбери на лавочке в бессознательном состоянии были обнаружены двое человек – Сергей и Юлия Скрипаль. Как будет объявлено позже – они были отравлены. При этом британская сторона настаивает, что на бывшего сотрудника ГРУ и его дочь воздействовали боевым отравляющим веществом "Новичок", которое не оставляет никому из пострадавших даже шанса выжить.Тем не менее, и Сергей, и Юлия Скрипаль выжили. По счастливому стечению обстоятельств, в больницу, куда они попали, были и нужные специалисты по нервно-паралитическим веществам, и соответствующий антидот. После выздоровления Юлия Скрипаль выступила с обращением к СМИ, а затем окончательно пропала. Ее отец и вовсе не выходил на связь.Официальные представители Великобритании обвиняют в применении химического оружия на своей территории Россию. Это, в частности, послужило новому витку международных санкций и дипломатическому обострению. Отметим, ни единого доказательства как причастности к произошедшему Москвы, так и вообще использованию "Новичка", представлено не было.