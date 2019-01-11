Поваленный на кресла манекен без штанов обнаружил в бутике
Луи Вюиттон Семен Слепаков. Популярный юморист поделился снимком
своей находки в микроблоге, назвав ее жертвой новогодних праздников.
Поваленный на кресла манекен без штанов обнаружил в бутике
"Луи Вюиттон" Семен Слепаков. Популярный юморист поделился снимком
своей находки в микроблоге, назвав ее жертвой новогодних праздников.
Манекен упал на сиденья в обувном отделе известного
магазина. Слепаков, конечно, не мог пройти мимо такой сцены. Разместив снимок в
Instagram, юморист
попросил подписчиков прокомментировать его.
"В "Луи Вуиттоне" умер манекен. Не выдержал
новогодних праздников. Ваши комментарии?", – написал Семен (здесь и далее
орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Комментаторы тут же выстроились в очередь. "Ну ладно
умер, всякое бывает, но сразу украсть у него штаны и трусы – это просто
неуважение", "Он устал стоять и смотреть на этот безумный мир, даже
через стекло!", "Цены Луи Вуиттона без штанов оставят даже манекен",
"Беднягу даже похоронить не в чем…", – изощряются в остроумии
пользователи.
Семен известен своими песнями на злобу дня, которые
часто становятся хитами. Незадолго до новогодних праздников юморист порадовал
поклонников композицией "Тяжелый год". Творение Слепакова уже собрало более 5
миллионов просмотров на YouTube, пишет Teleprogramma.pro.
Минувшей осенью , вдохновленный нашумевшим интервью Петрова и Боширова телеканалу RT об их поездке в Солсбери, выпустил анимационный клип на "Песню о шпиле". Юморист пошутил над целью визита двух граждан России в британский городок, где в марте прошлого года отравили беглого шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Однако вскоре ролик пропал с канала Слепакова.