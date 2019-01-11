Поваленный на кресла манекен без штанов обнаружил в бутике Луи Вюиттон Семен Слепаков. Популярный юморист поделился снимком своей находки в микроблоге, назвав ее жертвой новогодних праздников.

Поваленный на кресла манекен без штанов обнаружил в бутике"Луи Вюиттон" Семен Слепаков. Популярный юморист поделился снимкомсвоей находки в микроблоге, назвав ее жертвой новогодних праздников.Манекен упал на сиденья в обувном отделе известногомагазина. Слепаков, конечно, не мог пройти мимо такой сцены. Разместив снимок вInstagram, юмористпопросил подписчиков прокомментировать его."В "Луи Вуиттоне" умер манекен. Не выдержалновогодних праздников. Ваши комментарии?", – написал Семен (здесь и далееорфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Комментаторы тут же выстроились в очередь. "Ну ладноумер, всякое бывает, но сразу украсть у него штаны и трусы – это простонеуважение", "Он устал стоять и смотреть на этот безумный мир, дажечерез стекло!", "Цены Луи Вуиттона без штанов оставят даже манекен","Беднягу даже похоронить не в чем…", – изощряются в остроумиипользователи.Семен известен своими песнями на злобу дня, которыечасто становятся хитами. Незадолго до новогодних праздников юморист порадовалпоклонников композицией "Тяжелый год". Творение Слепакова уже собрало более 5миллионов просмотров на YouTube, пишет Teleprogramma.pro.Минувшей осенью , вдохновленный нашумевшим интервью Петрова и Боширова телеканалу RT об их поездке в Солсбери, выпустил анимационный клип на "Песню о шпиле". Юморист пошутил над целью визита двух граждан России в британский городок, где в марте прошлого года отравили беглого шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Однако вскоре ролик пропал с канала Слепакова.