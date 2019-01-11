Строительство стены на границе США и Мексики сильно бьет по кошельку американских госслужащих. Так, из-за споров вокруг неоднозначного проекта в начале января власти не смогли выплатить зарплату почти 800 тысячам граждан.

Строительство стены на границе США и Мексики сильно бьет по кошельку американских госслужащих. Так, из-за споров вокруг неоднозначного проекта в начале января власти не смогли выплатить зарплату почти 800 тысячам граждан, сообщает AP.Столь непростая ситуация вызвана подготовкой Белого дома к объявлению чрезвычайного положения для финансирования строительства стены.При этом частичная приостановка работы американского правительства (так называемый шатдаун), который начался 22 декабря, грозится стать самым продолжительным в истории США.Шатдаун случился из-за разногласий в Конгрессе США по поводу выделения средств на строительство стены.Ранее сообщалось, что проект укреплений оказался настолько непрочным, что во время испытаний его удалось сломать без особых усилий.