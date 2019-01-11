При личном досмотре у злоумышленника обнаружен сверток, в котором находились прекурсоры наркотических средств, общей массой более 100 граммов...

Оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве по подозрению в хранении прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ задержан житель Зеленограда.В результате проверки оперативной информации полицейские установили, что 30-летний мужчина занимается незаконными операциями с запрещенными средствами и веществами. Злоумышленник был задержан на Чертановской улице. При личном досмотре у него обнаружен сверток с неизвестным веществом. Исследованием, проведенным ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, установлено, что в состав изъятого вещества входят прекурсоры наркотических средств - 1-(4-фторфенил)-2-нитропропен, (1-(2-Нитропроп-1ен-1ил)-4-фторбензол), общей массой более 100 граммов.Дознанием ОМВД России по району Чертаново Южное г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.3 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.УНК ГУ МВД России по г. Москве