Подозреваемый в совершении преступления задержан на месте происшествия участковым уполномоченным полиции...

"Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Раменки города Москвы задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на кражу денежных средств из храма Живоначальной Троицы на Мосфильмовской улице", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В полицию обратился мужчина, который сообщил, что злоумышленник с помощью обмотанной скотчем проволоки вытаскивает денежные средства из ящика для пожертвований.Подозреваемый в совершении преступления задержан на месте происшествия участковым уполномоченным полиции.Следственным отделением ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 158 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.