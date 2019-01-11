Злоумышленница представилась сотрудницей органов соцзащиты и обманным путем похитила с банковской карты пенсионерки денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали 24-летнюю приезжую по подозрению в мошенничестве.В ОМВД России по району Раменки г. Москвы обратилась 63-летняя жительница района. Она сообщила, что ей на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей органов соцзащиты и сказала, что пенсионерке полагается бесплатная путевка в санаторий. Пожилая женщина отказалась, и звонившая пояснила, что в таком случае предусмотрена компенсация и попросила продиктовать данные банковской карты с контрольной информацией для уточнения. Пенсионерка все продиктовала. Через некоторое время с ее карты произошло списание денежных средств. Женщина обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 24-летняя неработающая приезжая. Похищенным она распорядилась по собственному усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящий момент полицейские проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93