Сборная Ватикана по легкой атлетике планирует выступить на Олимпийских играх. Об этом заявил руководитель департамента спорта и культуры Ватикана Хосе Санчес де Тока.

Сборная Ватикана по легкой атлетике планирует выступить на Олимпийских играх. Об этом заявил руководитель департамента спорта и культуры Ватикана Хосе Санчес де Тока.В четверг было объявлено о создании сборной Ватикана по легкой атлетике. В нее вошли около 60 бегунов, среди которых как священнослужители, так и гвардейцы, и обсуживающий персонал. Самому старшему ватиканскому атлету – 60 лет.Хосе Санчес де Тока сообщил, что легкоатлетическая команда планирует вступить на международных соревнованиях, в том числе и на Олимпийских играх. "Мы мечтаем пронести флаг святого престола на церемонии открытия игр", — приводит слова де Токи "Спорт-Экспресс".