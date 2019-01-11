США начали вывозить из Сирии военную технику. Это делается в соответствии с планами Штатов по выводу войск.

США начали вывозить из Сирии военную технику. Это делается в соответствии с планами Штатов по выводу войск. Первая партия наземной военной техники уже покинула Сирию, передает ТАСС.Сообщается, что сначала США выведут свои силы из северной части Сирии. Руководить выводом войск будет Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ). В Сирии находятся более двух тысяч американских военнослужащих. Их вывоз займет от 60 до 100 дней.О том, что США будет выводить свои войска из Сирии, президент Трамп заявил 19 декабря 2018 года. Он объявил, что победа над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) уже одержана, и у США больше нет причин оставаться в Сирии.Однако пресс-секретарь минобороны Дана Уайт пообещала, что США будут сотрудничать со своими партнерами и союзниками для разгрома террористов в других местах.