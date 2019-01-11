Используя поддельные документы, злоумышленник оформил дебетовые карты на клиентов банка, куда в дальнейшем несанкционированно перевел с их счетов денежные средства...

«Оперативники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по Пресненскому району задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств кредитной организации в размере свыше 2 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 32-летнего мужчины, сотрудника одного из банков на Тишинской площади. Он сообщил, что неизвестный похитил крупную сумму денежных средств со счетов кредитной организации. Материальный ущерб составил более 2 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на площади Киевского вокзала задержали подозреваемого – 27-летнего жителя столицы. Установлено, что злоумышленник являлся сотрудником банка. Используя поддельные документы, он оформил дебетовые карты на клиентов банка, куда в дальнейшем несанкционированно перевел с их счетов денежные средства, которые впоследствии лично снимал в различных банкоматах и распоряжался ими по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61