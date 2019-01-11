Герцогиня Сассекская не может прокомментировать слухи о вражде с Кейт Миддлтон. Королевский эксперт уверена, что Меган Маркл лишили права голоса, как когда-то поступили с принцессой Дианой.

Герцогиня Сассекская не может прокомментироватьслухи о вражде с Кейт Миддлтон. Королевский эксперт уверена, что Меган Маркллишили права голоса, как когда-то поступили с принцессой Дианой.С тех пор как бывшая актриса стала членом монаршей семьи,она потеряла возможность озвучить свое мнение, передает издание Express. "Она не может сказать: "На самомделе мы с Кейт хорошо ладим. Иногда мы бываем не согласны друг с другом, как влюбой нормальной семье", – поясняет Мелани Бромли.По мнению эксперта, герцогиню огорчает тот факт, что онабольше не может постоять за себя. "Не думаю, что кто-то мог подготовить ее ктакому количеству внимания. На первый взгляд кажется, что все отлично, ведь онастала членом королевской семьи. Но на самом деле это ужасно. Это настоящая клетка, и она ничего не может сделать", – отметила она.Специалист сравнила с принцессой Дианой. "После того, как Диана иЧарльз узаконили свои отношения, принцесса стала объектом внимания СМИ. И Меган столкнулась с тем же", – уточнила Мелани.Ранее один из близких друзей герцогини рассказал, что Маркл "сильно беспокоят" слухи о вражде с женой принца Уильяма. Она старается не читать газеты, но не может спокойно относиться к ложным сообщениям."У нее много забот. Она ожидает ребенка и в то же время вынуждена постоянно бороться сотрицательной реакцией СМИ. Для нее это очень напряженная ситуация", -пояснил он. Переживания бывшей актрисы передаются ее супругу. Принц Гарри "чувствует себяответственным за ее ощущение беспомощности".Напомним, слухи о конфликте двух герцогинь стали распространяться после того, как и принц Гарри объявили о том, что покинут Кенсингтонский дворец и переедут воФрогмор-хаус в Виндзоре. Тем не менее бывшая актриса продолжает вести себя на публике приветливо и часто улыбается. А во время похода семьи на церковную службу в рождественский день она дружелюбно беседовала с Кейт Миддлтон.