Супруги из Санкт-Петербурга, найденные мертвыми в Камбодже, умерли от инфаркта миокарда с разницей в один день.

Супруги из Санкт-Петербурга, найденные мертвыми в Камбодже, умерли от инфаркта миокарда с разницей в один день.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал заведующий консульским отделом российского посольства РФ в Пномпене Евгений Заболотный.Он сослался на заключения местных врачей, согласно которым 58-летняя женщина умерла 2 января, а ее 53-летний муж – 3 января.Собеседник агентства подчеркнул, что петербуржцы жили в Камбодже достаточно долго. По словам Заболотного, погибшие находились в стране более месяца.Ранее сообщалась, что 4 января 2019 года чета была найдена мертвыми в доме, который они арендовали в морском курортном городе Сиануквиль.В данное время их тела находятся в Пномпене, в госпитале Кхмеро-советской дружбы. Российское посольство пытается установить контакт с родственниками умершей семейной пары и ожидает от них звонка.