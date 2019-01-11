В расследовании специального прокурора США Роберта Мюллера - новый поворот. На выборы президента США в 2016 году могли влиять украинцы, представляющие интересы России.

В расследовании специального прокурора США Роберта Мюллера — новый поворот. На выборы президента США в 2016 году могли влиять украинцы, представляющие интересы России. Об этом сообщает издание The New York Times.В Соединенных Штатах Америки сейчас изучают списки приглашенных на инаугурацию. В их числе были десятки украинских политических деятелей и бизнесменов, которые, по данным издания, встречались с влиятельными республиканцами, членами конгресса и близкими союзниками Трампа. И некоторые из гостей могли симпатизировать Москве и выступать в ее интересах. Сейчас подчиненные Мюллера выясняют, как украинцы прибывали в США и кто их приглашал.Расследование о якобы вмешательстве России в американские выборы длится уже полтора года, напоминает телеканал "Россия 24". На него потратили более 30 миллионов долларов, однако никаких доказательств вины России найти не удалось.