Во время пресс-конференции в Белом доме президент
Соединенных Штатов сделал несколько важных заявлений, многие из которых вызвали возмущение у американских
журналистов. Репортеры выбрали самые странные цитаты Дональда Трампа.
Во время пресс-конференции в Белом доме президент
Соединенных Штатов сделал несколько важных заявлений, многие из которых вызвали возмущение у американских
журналистов. Репортеры выбрали самые странные цитаты Дональда Трампа.
Перед поездкой к южной границе страны лидер выступил с речью
перед журналистами. Он рассказал о возведении стены между США и Мексикой,
приостановке работы правительства, разводе главы Amazon и достоинствах граждан Китая. Самые нелепые цитаты опубликовали журналисты.
Во время предвыборной кампании не раз говорил,
что Мексика заплатит за стену более 5 миллиардов долларов. Однако во время
недавней пресс-конференции он отказался от своих слов. "Когда я сказал,
что Мексика заплатит за стену, я не имел в виду, что они выпишут чек", -
пояснил глава США. Вполне вероятно, что нужную сумму будут забирать у американских налогоплательщиков.
Лидер Соединенных Штатов также заявил, что не испытывает "приступы
гнева" и назвал Чака Шумера "лжецом". Во время встречи с лидерами Демократической партии для обсуждения финансирования стены глава страны "сильно
разозлился", когда услышал отрицательный ответ от собеседников, и "ударил кулаком по
столу".
По мнению президента, китайцы являются "более достойными" собеседниками,
чем демократы. "Честно говоря, я считаю, что Китай ведет себя достойнее, чем
плаксы Чак и Нэнси. Я не шучу. Я думаю, что с китайцами будет легче договориться,
чем с оппозиционной партией", – пояснил он.
В конце"пожелал удачи" главе Amazon Джеффу
Безосу в решении вопроса о разделе состояния после развода. Новость о разрыве
самого богатого человека с супругой появилась несколько дней назад. Сам Безос сообщил,
что будет общаться с бывшей женой и работать с ней над новыми проектами.