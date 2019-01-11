Во время пресс-конференции в Белом доме президент Соединенных Штатов сделал несколько важных заявлений, многие из которых вызвали возмущение у американских журналистов. Репортеры выбрали самые странные цитаты Дональда Трампа.

Во время пресс-конференции в Белом доме президентСоединенных Штатов сделал несколько важных заявлений, многие из которых вызвали возмущение у американскихжурналистов. Репортеры выбрали самые странные цитаты Дональда Трампа.Перед поездкой к южной границе страны лидер выступил с речьюперед журналистами. Он рассказал о возведении стены между США и Мексикой,приостановке работы правительства, разводе главы Amazon и достоинствах граждан Китая. Самые нелепые цитаты опубликовали журналисты.Во время предвыборной кампании не раз говорил,что Мексика заплатит за стену более 5 миллиардов долларов. Однако во времянедавней пресс-конференции он отказался от своих слов. "Когда я сказал,что Мексика заплатит за стену, я не имел в виду, что они выпишут чек", -пояснил глава США. Вполне вероятно, что нужную сумму будут забирать у американских налогоплательщиков.Лидер Соединенных Штатов также заявил, что не испытывает "приступыгнева" и назвал Чака Шумера "лжецом". Во время встречи с лидерами Демократической партии для обсуждения финансирования стены глава страны "сильноразозлился", когда услышал отрицательный ответ от собеседников, и "ударил кулаком постолу".По мнению президента, китайцы являются "более достойными" собеседниками,чем демократы. "Честно говоря, я считаю, что Китай ведет себя достойнее, чемплаксы Чак и Нэнси. Я не шучу. Я думаю, что с китайцами будет легче договориться,чем с оппозиционной партией", – пояснил он.В конце"пожелал удачи" главе Amazon ДжеффуБезосу в решении вопроса о разделе состояния после развода. Новость о разрывесамого богатого человека с супругой появилась несколько дней назад. Сам Безос сообщил,что будет общаться с бывшей женой и работать с ней над новыми проектами.