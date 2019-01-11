В декабре молодая фигуристка попала в больницу с
воспалением легких и не смогла принять участие в чемпионате России в Саранске.
Спустя некоторое время Елизавета Туктамышева рассказала журналистам о своем самочувствии.
В декабре молодая фигуристка попала в больницу с
воспалением легких и не смогла принять участие в чемпионате России в Саранске.
Спустя некоторое время Елизавета Туктамышева рассказала журналистам о своем самочувствии.
Спортсменка очень расстроилась, когда узнала, что ей
придется пропустить турнир в Саранске из-за тяжелой болезни. Она отметила, что результаты
соревнований сильно удивили ее. "Не ожидала, что Алина
Загитова займет только пятое место, Женя Медведева – 7-е, а победит юная Анна
Щербакова. Женя поменяла короткую программу по ходу сезона. Возможно, не успела
ее обкатать. Фигурное катание – вообще непредсказуемый вид спорта", – уточнила .
Теперь фигуристка лишилась возможности принять участие в чемпионате
Европы, который пройдет в Минске с 23 по 27 января. Спортсменку включили в
команду запасных, но у нее еще есть шанс выйти на лед. "У меня была тяжелая
болезнь. Так что я все понимаю. В любом случае буду готовиться к "Европе",
потому что я первая запасная", – передает ее слова "".
В интервью также рассказала о своем возлюбленном –
фигуристе Андрее Лазукине. Спортсмен тоже
заболел перед турниром в Саранске, но успел быстро поправиться. К сожалению, на соревнованиях он не смог попасть в первую тройку. Фигуристка надеется, что им удастся вместе принять участие в зимней универсиаде
в Красноярске и показать свои способности зрителям.