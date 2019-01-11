В декабре молодая фигуристка попала в больницу с воспалением легких и не смогла принять участие в чемпионате России в Саранске. Спустя некоторое время Елизавета Туктамышева рассказала журналистам о своем самочувствии.

В декабре молодая фигуристка попала в больницу своспалением легких и не смогла принять участие в чемпионате России в Саранске.Спустя некоторое время Елизавета Туктамышева рассказала журналистам о своем самочувствии.Спортсменка очень расстроилась, когда узнала, что ейпридется пропустить турнир в Саранске из-за тяжелой болезни. Она отметила, что результатысоревнований сильно удивили ее. "Не ожидала, что АлинаЗагитова займет только пятое место, Женя Медведева – 7-е, а победит юная АннаЩербакова. Женя поменяла короткую программу по ходу сезона. Возможно, не успелаее обкатать. Фигурное катание – вообще непредсказуемый вид спорта", – уточнила .Теперь фигуристка лишилась возможности принять участие в чемпионатеЕвропы, который пройдет в Минске с 23 по 27 января. Спортсменку включили вкоманду запасных, но у нее еще есть шанс выйти на лед. "У меня была тяжелаяболезнь. Так что я все понимаю. В любом случае буду готовиться к "Европе",потому что я первая запасная", – передает ее слова "".В интервью также рассказала о своем возлюбленном –фигуристе Андрее Лазукине. Спортсмен тожезаболел перед турниром в Саранске, но успел быстро поправиться. К сожалению, на соревнованиях он не смог попасть в первую тройку. Фигуристка надеется, что им удастся вместе принять участие в зимней универсиадев Красноярске и показать свои способности зрителям.