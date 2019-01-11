Один из обвиняемых по делу об убийстве знаменитого
спортсмена Арман Кудайбергенов дал показания в суде. При этом он попросил
прощения у родных Дениса Тена.
Один из обвиняемых по делу об убийстве знаменитого
спортсмена Арман Кудайбергенов дал показания в суде. При этом он попросил
прощения у родных Дениса Тена.
Кудайбергенов признал себя виновным в краже зеркал с
автомобиля и причинении легкого вреда здоровью. Он заверил, что раскаялся в содеянном, а в оправдание заявил: намерения расправиться
с фигуристом у них с подельниками не было.
"Прошу прощения у мамы Дениса, у граждан
Казахстана! У меня даже мыслей не было, что мы можем нанести вред здоровью,
убить кого-то. Планировали только украсть зеркала", – цитирует Кудайбергенова РИА
Новости.Непосредственно в убийстве он себя виновным не считает.
В июле
прошлого года сообщалось, что Кудайбергенов признался следствию в
нанесении Тену ножевых ранений. Теперь мужчина утверждает, что не видел момента, когда Дениса ударили ножом. Однако, убегая с места преступления, заметил, как
второй фигурант дела Нуралы Киясов его выбросил.
Напомним, что 25-летний фигурист погиб 19 июля от рук злоумышленников, пытавшихся украсть зеркала
с его машины. В преступлении обвиняются Арман Кудайбергенов, Нуралы
Киясов и Жанар Толыбаев.
Спортсмен скончался от
потери крови. Денис Тен завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде-2014
в Сочи.