Один из обвиняемых по делу об убийстве знаменитого спортсмена Арман Кудайбергенов дал показания в суде. При этом он попросил прощения у родных Дениса Тена.

Один из обвиняемых по делу об убийстве знаменитогоспортсмена Арман Кудайбергенов дал показания в суде. При этом он попросилпрощения у родных Дениса Тена.Кудайбергенов признал себя виновным в краже зеркал савтомобиля и причинении легкого вреда здоровью. Он заверил, что раскаялся в содеянном, а в оправдание заявил: намерения расправитьсяс фигуристом у них с подельниками не было."Прошу прощения у мамы Дениса, у гражданКазахстана! У меня даже мыслей не было, что мы можем нанести вред здоровью,убить кого-то. Планировали только украсть зеркала", – цитирует Кудайбергенова РИАНовости.Непосредственно в убийстве он себя виновным не считает.В июлепрошлого года сообщалось, что Кудайбергенов признался следствию внанесении Тену ножевых ранений. Теперь мужчина утверждает, что не видел момента, когда Дениса ударили ножом. Однако, убегая с места преступления, заметил, каквторой фигурант дела Нуралы Киясов его выбросил.Напомним, что 25-летний фигурист погиб 19 июля от рук злоумышленников, пытавшихся украсть зеркалас его машины. В преступлении обвиняются Арман Кудайбергенов, НуралыКиясов и Жанар Толыбаев.Спортсмен скончался отпотери крови. Денис Тен завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде-2014в Сочи.