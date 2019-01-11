Михаил Ходорковский намерен продолжить добиваться ответов на вопрос по убийству российских журналистов в Центрально-Африканской Республике.

Михаил Ходорковский намерен продолжить добиваться ответов на вопрос по убийству российских журналистов в Центрально-Африканской Республике.Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что гибель россиян в ЦАР произошла из-за неправильной организации командировки "Центром управления расследованиями", который в то время финансировал экс-глава ЮКОСа.ЦУР предложил Орхану Джемалю, Александру Расторгуеву и Кириллу Радченко за 20 тысяч долларов снять документальный фильм в стране, входящей в десятку наиболее опасных в мире, не обеспечив охраной.Журналист, режиссер и оператор приехали по туристическим визам и не проходили аккредитацию. При этом в ЦАР они прибыли 28 июля, на два дня раньше запланированного, из-за чего не встретились с неким Мартином, который в переписке с сотрудниками ЦУР обещал организовать жилье и водителя. Водителя журналисты нашли сами, познакомившись с ним в одном из кафе в Банги.30 июля россияне выехали в город Сибю, куда прибыли вечером того же дня. На посту на выезде военные предлагали им переночевать и предупреждали об опасности поездки — даже военные патрули в ЦАР предпочитают не ездить по ночам, но журналисты отказались, сославшись на нехватку времени. В 23 километрах от Сибю на них напали вооруженные люди, говорившие по-арабски, ограбили и расстреляли.Петренко подчеркнула, что ЦУР, инициируя публикации в СМИ, хочет "оправдать свои просчеты при подготовке опасной поездки, предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных".Ходорковский же заявил, что СК не изучил данные созданного им центра "Досье" и отметил, что "сегодняшняя позиция СК не обнадеживает", передает "Интерфакс". Добиваться ответов от следователей на имеющиеся у него вопросы Ходорковский намерен "через публичность и общественное мнение". Он также считает, что распространенное заявление СК о расследовании гибели россиян, "не может не настораживать" в связи с распространенной в РФ бюрократией. СК, по его словам, изучил "только заголовки" материалов, опубликованных накануне центром "Досье".Экс-глава ЮКОСа заявил, что убийство журналистов не было связано с грабежом, а водитель "был агентом местных жандармов".