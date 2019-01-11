Лера Кудрявцева, как и многие отечественные знаменитости, в январе ушла в отпуск после особенно насыщенных рабочих дней декабря. Популярная ведущая выбрала для отдыха Оман, продемонстрировала красочные виды и себя в необычном образе.

Лера Кудрявцева, как и многие отечественные знаменитости, в январе ушла в отпуск после особенно насыщенных рабочих дней декабря. Популярная ведущая выбрала для отдыха Оман, продемонстрировала красочные виды и себя в необычном образе.не из тех представителей отечественного шоу-бизнеса, которые постят в Instagram каждый свой шаг на отдыхе, прием пищи и наряды, взятые на курорт. Возможно, поэтому любой снимок, сделанный популярной телеведущей в отпуске, ценится на вес золота не только многочисленными поклонниками, но и представителя СМИ.Так, за несколько дней гламурная блондинка похвасталась перед общественностью лишь салоном самолета, в котором добиралась до Омана, затем поделилась пейзажами государства, видами отеля и в завершение сделала селфи. Кудрявцева запечатлела себя по грудь. Она предстала в больших солнцезащитных очках-пилотах с зеркальными линзами и кепке, из-под которой выглядывали два хвостика.По мнению фанатов, этот образ невероятно омолодил . "Всегда вами восхищалась и продолжаю это делать!!!! мы одногодки и в один месяц родились!!! муж тоже моложе. ))))) глядя на вас появляться стимул к жизни и выглядеть хорошо!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Красота и ухоженность – это Божий поцелуй и большой труд!!! А еще плюс ум...., упорство работать над собой!!!! Молодец!!!! Счастья вашей семье!!!", "Лерочка, Вы просто молодец и умница!!", "Лерочка, отдохните там за всех нас!👍 Постите фотки, а мы будем любоваться и словно бы и сами отдохнем", – рассыпались в комплиментах пользователи Сети.Разумеется, не обошлось без вопросов, в каком составе отдыхает : с мужем или без, с маленькой дочкой или без. Напомним, в середине августа 2018 года у телеведущей и ее супруга, хоккеиста Игоря Макарова родилась дочь. которую было решено назвать Марией. Отметим, что у Леры Кудрявцевой от первого брака есть взрослый сын Жан, который, к слову, по некоторой информации, в том же 2018-м году сделал ее бабушкой.