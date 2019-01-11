Первые признаки болезни у 8-летней девочки появились еще 28 декабря 2018 года, а спустя три дня, по словам родителей, поднялась температура. 1 января утром первоклассницу впервые посмотрели врачи и отпустили ее домой с неверным диагнозом. Вечером заболевший ребенок умер в реанимации.

Первоклассница умерла в реанимационном отделении ярославской больницы еще 1 января, однако лишь спустя 10 дней инцидентом заинтересовались местная пресса и правоохранительные органы.Первые признаки болезни у 8-летней девочки Алины появились 28 декабря 2018 года. В школе у нее начался сильный насморк, один раз первоклассницу даже стошнило. 31 декабря, по словам мамы, у ребенка впервые поднялась температура, а днем ранее дочь жаловалась своим родителям на боль в ноге.Утром, 1 января, была вызвана скорая, которая отвезла ребенка в поликлинику, где ей сделали анализ крови и рентген больного тазобедренного сустава. По словам матери, в момент осмотра у девочки появилась сыпь на коже.Больной сустав врачами был объяснен артритом (данные о том, какой именно предположили артрит, отсутствуют), а сыпь — аллергической реакцией. Ребенка предложили положить в больницу, однако, по словам мамы девочки, не особенно настаивали, поскольку успокоили родителей, что вполне можно вылечиться и дома.Врачи взяли письменный отказ родителей от госпитализации, прописали противовоспалительные (от артрита) и антигистаминные (от аллергии) препараты и отпустили домой.Днем Алина немного приободрилась, однако к вечеру ей резко стало хуже: температура ее тела стала на градус ниже нормы, а кожа приобрела синеватый оттенок. Вновь была вызвана скорая. Спустя несколько часов задыхающийся ребенок оказался в реанимации, и поздним вечером девочка умерла.После вскрытия маме Алины сказали, что ее дочь скончалась от менингококковой инфекции.Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области дал местной прессе свои комментарии: "Факт смерти ребенка подтверждаем. Действительно было обращение в приёмный покой детской областной больницы 1 января 2019 года. Было проведено обследование ребёнка, была рекомендована госпитализация, но законный представитель ребенка отказался от госпитализации, подписав официальный отказ. В последующем ребенок был доставлен машиной скорой помощи с резким ухудшением в критическом состоянии. Сейчас департамент здравоохранения и фармации ведет проверку по этому делу. Если вина врача будет доказана, то он будет наказан по закону."В смерти Алины ее родители винят врачей, как за неверно поставленный диагноз, так и за долгое ожидание помощи в то время, когда больная девочка находилась в критическом состоянии.В настоящее время следователи проводят доследственную проверку по факту гибели 8-летней девочки. Класс Алины был закрыт на карантин, здание школы обследовано специалистами. По словам директора учебного заведения, поводов для беспокойства родителей других детей нет, поскольку инкубационный период прошел, и за это время никто не заболел. Также следует отметить, что возбудитель болезни на открытом воздухе способен сохранять свою жизнеспособность в течение очень короткого времени.