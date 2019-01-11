ОМВД России по району Нагатино-Садовники устанавливают местонахождение пропавшего без вести Никонова Игоря Сергеевича, 15.01.1988 года рождения...

ОМВД России по району Нагатино-Садовники устанавливают местонахождение пропавшего без вести Никонова Игоря Сергеевича, 15.01.1988 года рождения, жителя г. Москвы, который 7 января 2019 года ушел из дома на Варшавском шоссе и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, на вид 30-35 лет, рост 175-180 см, нормального телосложения, волосы темные короткие.Был одет: джинсы темно-синего цвета, ремень черного цвета, серая толстовка с капюшоном, ботинки черного цвета на шнурках, при себе имел черную сумку с личными вещами.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22