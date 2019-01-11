Известная американская актриса Джессика Симпсон совсем скоро родит третьего ребенка. Пока же артистка испытывает на себе все сомнительные прелести интересного положения, в частности, сильные отеки.

Известная американская актриса Джессика Симпсон совсем скоро родит третьего ребенка. Пока же артистка испытывает на себе все сомнительные прелести интересного положения, в частности, сильные отеки.Беременная третьим ребенком позволяет себе любой каприз в еде, что очевидно сказалось на ее внешности. От стройной подтянутой загорелой блондинки не осталось и следа, однако сама актриса не унывает.Она регулярно выкладывает забавные и трогательные, очень эмоционально теплые фотографии на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Судя по кадрам, Джессика, несмотря на внушительный лишний вес, с удовольствием занимается домашними делами и веселится с двумя детьми: дочерью Максвелл и сыном Эйсом.Кстати, у должна родиться вторая дочь, пока же она пожинает все прелести (весьма сомнительные) своей третьей беременности. Так, актриса страдает сильными отеками. Гламурная блондинка опубликовала фотографию своей сильно опухшей левой ноги. "Какие-нибудь средства? Помогите!!!" – взмолилась Симпсон, обращаясь к многочисленным подписчикам.Снимок гипертрофированной конечности актрисы буквально ужаснул пользователей Сети. Они предложили несколько вариантов по спасению от отеков. "Подними ноги и держись подальше от соли, больше двигайся, помогай семье с домашними делами, бедная мамочка, просто попытайся расслабиться", "Воспользуйся каплями черного морского мха и надень компрессионные носки", "Больше лежи", "В чем проблема? Ищите физиотерапевта, который выполняет ручной лимфодренаж и следуйте рекомендациям по уменьшению отеков", "Не носите каблуки, старайтесь ноги поднимать выше уровня сердца и носите компрессионные чулки", – посоветовали Джессике Симпсон фанаты.