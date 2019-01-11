Предприниматель, от имени которого осуществлялась торговля в магазине, вел деятельность с нарушением требований действующего законодательства...

Оперуполномоченные Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО проводят административное расследование по факту реализации в магазине предпринимателем алкогольной продукции при отсутствии лицензии.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции произвели контрольную закупку алкогольной продукции в одном из магазинов на Ольховской улице. После взаиморасчета продавец-кассир магазина не осуществил передачу кассового чека покупателю. В ходе проверки уставные и учредительные документы на осуществление предпринимательской деятельности представлены не были, лицензия на продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции отсутствовала. В рамках осмотра магазина обнаружена и изъята 51 единица различной алкогольной продукции.Установлено, что предприниматель, от имени которого осуществляется торговля в магазине, ведет деятельность с нарушением требований Федерального закона № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».Административное расследование продолжается.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61