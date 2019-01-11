Певица Маша Распутина поздравила знаменитого телеведущего с праздником. При этом в его 47-летие исполнительница заявила, что Андрей Малахов не выполнил данное ей обещание.

ПевицаМаша Распутина поздравила знаменитого телеведущего с праздником. Приэтом в его 47-летие исполнительница заявила, что Андрей Малахов не выполнил данное ейобещание.Ведущийпрограммы "Прямой эфир" отмечает именины. В этот день шоумена поздравилиродные, коллеги и друзья.Среди них оказалась и МашаРаспутина, с которой Малахова связывают добрые отношения. По словам певицы, она желает своему товарищу побольшепреданных друзей.Такжезвезда отметила, что Андрей отличается от большинства ведущихкрасноречием и чувством юмора, которое помогает жить. Но Распутина не упустиласлучая немного подтрунить над телеведущим, припомнив ему ложь.Певица вспомнила, как в 2008 году в Сочи на программе"Пять звезд" дал ей обещание. Телеведущий заявил, что готов носитьпевицу на руках всю жизнь, сообщает Однако, как добавила Распутина,пока он свое обещание не сдержал.Знаменитость заявила, что при этихсловах Малахова присутствовали свидетели из мира шоу-бизнеса: поп-корольФилипп Киркоров, Лариса Долина, Иосиф Кобзон, так что теперь популярному телеведущему не удастся отвертеться. Также ведущего поздравили Николай Басков, ВячеславМанучаров, Прохор Шаляпин, ВиталинаЦымбалюк-Романовская и другие.