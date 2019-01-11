Германский союз журналистов (DJV) призвал надзорные органы не выдавать лицензию на телевизионное вещание немецкоязычному порталу RT Deutsch.

Германский союз журналистов (DJV) призвал надзорные органы не выдавать лицензию на телевизионное вещание немецкоязычному порталу RT Deutsch.Как передает РИА Новости, об этом говорится в заявлении DJV, в котором подчеркивается, что RT является не СМИ, а "инструментом пропаганды Кремля".За последние годы ситуация с российскими средствами массовой информации в западных странах становится все сложнее. В ноябре 2018 года Европарламент принял резолюцию, в которой извещается о необходимости противостояния российским СМИ, при этом главными угрозами названы Sputnik и RT.Ряд западных политиков, включая президента Франции, а также американских сенаторов и конгрессменов, обвинили Sputnik и RT во вмешательстве в выборы во Франции и США. При этом не было представлено каких-то убедительных доказательств.В итоге корреспонденты Sputnik France и RT не имеют аккредитации в Елисейском дворце и других ведомствах.Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.Президент России Владимир Путин, комментируя принятие Европарламентом данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой, отметив, что сей документ говорит лишь об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе.Российский лидер подчеркнул, что он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских средств массовой информации не будет.