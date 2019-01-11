В итальянском городе Коллальбо в пятницу начинается чемпионат Европы по скоростному бегу на коньках. Соревнования пройдут с 11-13 января на открытом катке Арена Риттен.

В итальянском городе Коллальбо в пятницу начинается чемпионат Европы по скоростному бегу на коньках. Соревнования пройдут с 11-13 января на открытом катке "Арена Риттен".Сборную России в Италии представят спринтеры Алексей Есин, Артем Кузнецов, Виктор Лобас, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина, Ирина Кузнецова. В классическом многоборье выступят Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Сергей Трофимов, Данила Семериков.В составе сборной России нет сильнейшего конькобежца-спринтера Павла Кулижникова. Павел, как и Виктор Мушаков пропустят соревнования в Италии и будут готовиться к чемпионату мира. на отдедбных дистанциях.