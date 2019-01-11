Украшения он успел продать

Украшения он успел продатьВ день Рождества в полицию в Кольчугинском районе обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что у нее украли золотые украшения на сумму около 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Через несколько часов правоохранители задержали 35-летнего местного жителя, который во всем сознался. Злоумышленник, находясь в гостях у потерпевшей, выбрал момент, когда женщина отвлечется, украл драгоценности и впоследствии продал их.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.