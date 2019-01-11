Во Владимире состоялась интеллектуальная игра «Экознатоки». Школьники соревновались в знаниях особо охраняемых природных территорий России и нашего края. Турнир проводился в Музее природы. Умственные состязания были приурочены к Дню заповедников и национальных парков. Он отмечается 11 января. Насколько лёгкими были вопросы из мира природы – в репортаже Алексея Домнина.

Во Владимире состоялась интеллектуальная игра Экознатоки. Школьники соревновались в знаниях особо охраняемых природных территорий России и нашего края. Турнир проводился в Музее природы. Умственные состязания были приурочены к Дню заповедников и национальных парков. Он отмечается 11 января. Насколько лёгкими были вопросы из мира природы – в репортаже Алексея Домнина.Какая птица каждый год плетёт для своих птенцов теплые пуховые варежки? Какую безобидную змею можно спутать с ядовитой гадюкой? Как называется единственный национальный парк на территории Владимирского региона и в каком заказнике на территории области можно встретить зубра? На все эти вопросы давали свои ответы школьники города Владимира. Экознатоки встретились в Музее природы.Максим Савичев, учащийся школы № 36: "Сама атмосфера именно на этой игре очень прекрасная. Все команды сидят, общаются. Более-менее отвечают, конечно. Ну и были трудные вопросы, и довольно простые".Экотурнир проходил по аналогии с известной телепередачей Своя игра. Командам предстояло выбрать категорию вопросов, каждая из которых предполагала 5 заданий. Причем, задание можно было выбрать такое, за которое давали от 5 до 25 баллов – все зависело от степени сложности. И если все знали, о какой примете идет речь, когда ласточки низко летят над землей, то о том, что активизация бобров в зимнее время – признак надвигающегося ледостава, вызвал у знатоков затруднения.Экознатоки узнали и о том, что медведь у многих народов считался предком, поскольку его след напоминает человеческий, о том, что если под сосной гора шишек, то здесь явно кто-то поработал клювом. 35 вопросов - больше 30 новых знаний о природе. Подобные турниры носят не только образовательный характер, рассказывают организаторы, но и в целом вовлекают всех заинтересованных в тайный мир природы родного края.Ольга Канищева, начальник областной дирекции особо охраняемых природных территорий: "Мы считаем, Дирекция особо охраняемых природных территорий, что если мы через такие игры, через интерактивные доступные игры будем доносить интересно информацию о нашей природе, то дети будут совершенно по-другому относится ко всему окружающему вокруг них".Денис Дуденков, сотрудник отдела природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника: "Подобные мероприятия такого плана у нас уже не первый год проходят совместно с Дирекцией особо охраняемых природных территорий Владимирской области. Мы с ними плодотворно сотрудничаем. Проводим совместные исследования, совместные викторины, как сегодня, зимние маршруты учета проводим животных по снегу. То есть это уже давняя у нас традиция, уже традиция такая сложилась".По итогам игры, золото досталось 36-й школе, второе и третье место поделили 35-я и 31-я школы, соответственно. Деревянная медаль – у школы номер 25. Лучшие из лучших получили футболки и тарелки с изображением зубра европейского. Организаторы намерены и дальше продолжать знакомить учащихся Владимира с миром природы.