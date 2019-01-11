Мужчина погиб под колесами электропоезда на платформе Очаково Киевского направления в Москве.

Мужчина погиб под колесами электропоезда на платформе "Очаково" Киевского направления в Москве.Как передает ТАСС, о трагедии рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.Отмечается, что 45-летний мужчина погиб около 14.00 мск под колесами электрички Москва – Апрелевка, когда попытался сократить путь, спрыгнув с платформы перед приближающимся поездом.Выясняются детали и обстоятельства происшедшего.