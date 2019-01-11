В Москве был похищен главный фигурант дела об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Местонахождение Юрия Василенко сейчас пытаются установить полицейские.

В Москве был похищен главный фигурант дела об убийстве бывшегодепутата Госдумы Дениса Вороненкова. Местонахождение Юрия Василенко сейчас пытаются установить полицейские.В четверг, 10 января, в ресторан "Базилик", где на тотмомент находился Василенко, вошла группа вооруженных мужчин, которыепотребовали, чтобы Юрий пошел вместе с ними. Когда они вышли на улицу, то жертвапопыталась сбежать. Между ними завязалась потасовка, в ходе которой произошла стрельба. Раненого мужчину злоумышленники поместили в багажник и увезли в неизвестном направлении.На данный момент полицейскиепытаются установить местонахождение Василенко. Они уже провели обыск в квартире похищенного, где обнаружили несколько десятков единиц оружия и взрывчатые вещества, в том числе и снайперские винтовки. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Напомним, Юрий Василенко является украинским криминальнымавторитетом. Мужчину считают главным подозреваемым в деле об убийствероссийского политика Дениса Вороненкова. Другие участники преступления тожебыли убиты или похищены.