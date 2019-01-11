Установлена его причастность к совершению четырех преступлений

Установлена его причастность к совершению четырех преступленийВ начале января этого года сотрудники уголовного розыска в Муроме задержали 18-летнего местного жителя. Молодого человека подозревают в целой серии грабежей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Два месяца подряд в полицию обращались девушки, которые рассказывали, что к ним на улице подходил неизвестный, отбирал сумки с документами и деньгами, после чего убегал. Общая сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.Молодой человек во всем признался. Деньги он оставлял себе, а все остальное выбрасывал. Установлена его причастность к совершению четырех преступлений.Подросток находится под стражей.