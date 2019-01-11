От их имени он подписывал заявления на получение полной детализации последних звонков
От их имени он подписывал заявления на получение полной детализации последних звонков
В Муроме будут судить сотрудника салона сотовой связи. На него возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации и нарушении тайны телефонных переговоров.
Следствие установило, что мужчина, пользуясь своим служебным положением, незаконно получал доступ к персональным данным абонентов салона. От их имени он подписывал заявления на получение полной детализации последних звонков. Украденную информацию он собирался продать сторонним лицам.
Дело рассмотрит Муромский городской суд.