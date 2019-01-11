От их имени он подписывал заявления на получение полной детализации последних звонков

От их имени он подписывал заявления на получение полной детализации последних звонковВ Муроме будут судить сотрудника салона сотовой связи. На него возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации и нарушении тайны телефонных переговоров.Следствие установило, что мужчина, пользуясь своим служебным положением, незаконно получал доступ к персональным данным абонентов салона. От их имени он подписывал заявления на получение полной детализации последних звонков. Украденную информацию он собирался продать сторонним лицам.Дело рассмотрит Муромский городской суд.