В Германии скончался бывший надзиратель концлагеря Травники возле польского Люблина, где в 1943 году было убито более 6 тысяч узников, сообщает Deutsche Welle.

В Германии скончался бывший надзиратель концлагеря "Травники" возле польского Люблина, где в 1943 году было убито более 6 тысяч узников, сообщает Deutsche Welle.Яков Палий родился в Польше на территории, которая в настоящее время входит в состав Украины. Свое сотрудничество с нацистами во время Второй мировой войны он тщательно скрывал и в 1949 году уехал в США, а в 1957 году получил американское гражданство.Однако впоследствии следователи выяснили, что мужчина проходил подготовку в тренировочном лагере СС "Травники", а позже работал там же в концлагере. В 2003 году власти США лишили Палия гражданства, а в 2018 году выслали в Германию.Последние месяцы жизни он прожил в доме престарелых в городе Ален, где и скончался в возрасте 95 лет.