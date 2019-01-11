В Нижнем Новгороде, в поселке Березовая Пойма, загорелось производственное здание. Пожар произошел по адресу: улица Механизаторов, 3.

В Нижнем Новгороде, в поселке Березовая Пойма, загорелось производственное здание. Пожар произошел по адресу: улица Механизаторов, 3. В этом строении находится автомобильное производство.Площадь возгорания составила 3,6 тысячи квадратных метров, передает ТАСС. Часть горевшей кровли обрушилась. В настоящее время пожар локализован, открытое горение ликвидировано. На месте ЧП работают 35 единиц техники и 156 человек.Пострадавших нет: на момент возгорания в здании находились два сторожа, которые успели выйти.