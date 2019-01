Правоохранительные органы Польши задержали двух мужчин: высокопоставленного гражданина Китая, возглавляющего местный отдел продаж Huawei, и гражданина Польши, работающего на французскую телекоммуникационную компанию Orange. По версии следствия, подозреваемые сотрудничали с китайскими спецслужбами, пишет The New York Times.

Правоохранительные органы Польши задержали двух мужчин: высокопоставленного гражданина Китая, возглавляющего местный отдел продаж Huawei, и гражданина Польши, работающего на французскую телекоммуникационную компанию Orange. По версии следствия, подозреваемые сотрудничали с китайскими спецслужбами, пишет The New York Times.Как уточняет польский телеканал TVP (по BBC), арестованы были Вэйцзин В. (экс-сотрудник китайского консульства в Гданьске, присоединившийся к Huawei в 2011 году) и Петр Д. — бывший сотрудник Национального агентства внутренней безопасности (АВБ), ранее уволенный по обвинениям в коррупции. По словам представителей польских спецслужб, Петр, будучи сотрудником АВБ, имел доступ к информации о внутренних коммуникационных системах. Если мужчин признают виновными, их могут приговорить к лишению свободы на срок до 10 лет.NYT отмечает, что польское подразделение Orange, сотрудником которого является Петр, недавно сотрудничало c Huawei по развертыванию мобильных сетей 5-го поколения. Власти опасаются, что оборудование китайской фирмы, применяемое для выстраивания коммуникационной инфраструктуры, может представлять угрозу национальной безопасности и использоваться для слежки за гражданами.В августе прошлого года пользоваться услугами и комплектующими Huawei запретили всем госучреждениям США. А в декабре — по запросу правоохранительных органов США — в Канаде была арестована и впоследствии выпущена под залог финансовый директор и дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу.∎СМИ: "Лаборатория Касперского" помогла властям США поймать шпиона читайте такжеК США прислушиваются их союзники. Например, британский оператор BT еще с 2006 года отказался от закупок телекоммуникационного "железа" Huawei, запрет на ввоз 5G-оборудования по соображениям национальной безопасности ввели Новая Зеландия и Австралия. Власти Норвегии на этой неделе заявили, что планируют исключить комплектующие китайцев из инфраструктуры для 5G-сетей.