В наступившем году плату за жилищно-коммунальные услуги повысят дважды – 1 января и 1 июля. Раскрыта и информация о том, как выросли в 2018 году тарифы ЖКХ.

В наступившем году плату за жилищно-коммунальныеуслуги повысят дважды – 1 января и 1 июля. Раскрытаи информация о том, как выросли в 2018 году тарифы ЖКХ.Согласно данным Росстата, 1 января оплата за коммуналку взлетела на 1,7% процента киюлю прошлого года. А с 1 июля текущего будут увеличены на 2,4% к настоящемумоменту.Сообщается и о масштабах роста в 2018 году. Так, жилищно-коммунальныеуслуги в России подорожали на 3,7%. Сильнее всего выросли тарифы ЖКХ наводоотведение, холодное и горячее водоснабжение (5,7%, 5% и 4,4% соответственно).Плата за электричество поднялась на 3,9%, отопление – на 3,8%,газоснабжение – на 3%.Об угрозе роста тарифов ЖКХ в конце декабря минувшего года заявил МинстройРоссии. Причиной возможного повышения платы за коммунальные услуги в ведомственазвали проект Минэнерго овведении платы потребителей за неиспользуемый резерв электросетевой мощности. Премьер-министр Дмитрий Медведев выступил в поддержкуизменений.Как писали "Дни.ру", ранееРосстат определил регионы, в которых большевсего трудностей с оплатой коммунальных услуг после повышения .Самыми проблемными регионами в этом отношении оказались области юга России.Максимальное количество должников по услугамЖКХ – в Ставропольском крае (33,8%). Также своевременно оплачивать коммунальныеуслуги не могут 28,5% жителей Кабардино-Балкарии, 25% – Чувашской Республики иТывы.