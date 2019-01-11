В наступившем году плату за жилищно-коммунальные
услуги повысят дважды – 1 января и 1 июля. Раскрыта
и информация о том, как выросли в 2018 году тарифы ЖКХ.
В наступившем году плату за жилищно-коммунальные
услуги повысят дважды – 1 января и 1 июля. Раскрыта
и информация о том, как выросли в 2018 году тарифы ЖКХ.
Согласно данным Росстата, 1 января оплата за коммуналку взлетела на 1,7% процента к
июлю прошлого года. А с 1 июля текущего будут увеличены на 2,4% к настоящему
моменту.
Сообщается и о масштабах роста в 2018 году. Так, жилищно-коммунальные
услуги в России подорожали на 3,7%. Сильнее всего выросли тарифы ЖКХ на
водоотведение, холодное и горячее водоснабжение (5,7%, 5% и 4,4% соответственно).
Плата за электричество поднялась на 3,9%, отопление – на 3,8%,
газоснабжение – на 3%.
Об угрозе роста тарифов ЖКХ в конце декабря минувшего года заявил Минстрой
России. Причиной возможного повышения платы за коммунальные услуги в ведомстве
назвали проект Минэнерго о
введении платы потребителей за неиспользуемый резерв электросетевой мощности. Премьер-министр Дмитрий Медведев выступил в поддержку
изменений.
Как писали "Дни.ру", ранее
Росстат определил регионы, в которых больше
всего трудностей с оплатой коммунальных услуг после повышения .
Самыми проблемными регионами в этом отношении оказались области юга России.
Максимальное количество должников по услугам
ЖКХ – в Ставропольском крае (33,8%). Также своевременно оплачивать коммунальные
услуги не могут 28,5% жителей Кабардино-Балкарии, 25% – Чувашской Республики и
Тывы.